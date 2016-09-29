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Артур Григорьянц: "В России за последние два сезона статья по расизму не применялась"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказал мнение по инциденту с бросанием банана во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов"ПСВ (2:2).

– Преждевременно говорить об этом эпизоде. Почему? Необходимо для начала дождаться официальных документов от официальных лиц матча, – сказал Григорьянц. – Если данный факт будет отмечен в протоколе, тогда этот вопрос можно обсуждать.

– Юристы говорят, что банан можно рассматривать как посторонний предмет. Возможно, что и УЕФА так посчитает?

– Вполне.

– Что бы "Ростову" грозило, произойди подобный инцидент в чемпионате России?

– Не хотел бы говорить в сослагательном наклонении. В данном случае имеет место быть очень много нюансов. Хотел бы отметить, что за последние два сезона в России не применяли статью 121 Дисциплинарного регламента РФС ("Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики". – Прим. "СЭ"). Это очень важно для нас. (Сергей АСТАХОВ)

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