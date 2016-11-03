Артета спровоцировал конфликт с Месси после матча "Манчестер Сити" и "Барселоны"

Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета спровоцировал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на оскорбления после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившегося победой "горожан" (3:1). По информации AS, по окончании встречи Артета оскорбил аргентинца, на что в ответ Месси назвал своего обидчика идиотом. Издание приводит диалог, ставший причиной взаимных оскорблений.

Артета: "Чего ты ждешь, засранец? Иди и быстро переоденься".

Месси: "Иди сюда, идиот. Не убегай и не прячься".

Ранее виновником конфликта пресса называла полузащитника "Манчестер Сити" Фернандинью, однако бразильский хавбек опроверг эту информацию, разместив в твиттере сообщение о том, что обвинения СМИ в его адрес не соответствуют действительности. По словам Фернандинью, он не вступал в контакт ни с кем из игроков "Барселоны" в подтрибунном помещении по окончании матча.

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ранее отметил, что не слышал перепалку между игроками.