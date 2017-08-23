Артем Симонян: "ЦСКА на своем поле будет проще противостоять "Янг Бойз"

Полузащитник "Цюриха" Артем Симонян отметил, что ЦСКА будет проще противостоять "Янг Бойз" в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Он также добавил, что нельзя сказать, что швейцарцам повезло с армейцами при жеребьевке. Отметим, что первая встреча закончилась победой красно-синих со счетом 1:0.

– Как в Швейцарии восприняли итоги жеребьевки для "Янг Бойз"? Жребий считают удачным по сравнению с "Ливерпулем" или "Наполи"?

– Восприняли абсолютно спокойно. Безусловно, все понимают, что ЦСКА – команда очень высокого уровня, и с большим уважением относятся к ней, – приводят "Известия" слова Симоняна. – Возможно, уровень тех же "Наполи" и "Ливерпуля" сейчас повыше, но говорить, что "Янг Бойз" повезло с ЦСКА или наоборот, тоже неправильно.

– А ЦСКА повезло со жребием?

– Сразу понимал, что ЦСКА будет непросто. У швейцарцев очень организованная команда. Также было понятно, что красно-синим придется несладко именно на выезде. В частности, из-за искусственного газона на домашней арене "Янг Бойз".

– За счет чего "Янг Бойз" удалось так хорошо провести первый матч? Они фактически не позволили ЦСКА создать ни одного момента...

– "Янг Бойз" действительно очень силен именно на своем поле. В чемпионате Швейцарии они теряют очки в основном на выезде, тогда как дома у них особых проблем не возникает. Думаю, ЦСКА было тяжело привыкнуть к покрытию "Стад де Сюисс". Потому и создать в атаке особо ничего не получилось. Хотя стоит отметить, что "Янг Бойз" действительно провел очень хороший матч.

– Как оцените шансы ЦСКА на выход в групповую стадию Лиги чемпионов?

– Изначально я оценивал шансы в пропорции 60 на 40 в пользу армейцев. Однако после гостевой победы шансы ЦСКА находятся намного выше. Гол, забитый на выезде, дорого стоит. Думаю, красно-синие должны пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Уверен, в домашней игре им будет намного проще противостоять "Янг Бойз".

Матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится в сегодня, 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.​