Артем Ребров: "Над нами смеялись, а сейчас "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, комментируя результативную ошибку голкипера "Баварии" Свена Ульрайха в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2, первый матч – 2:1 в пользу мадридцев), призвал болельщиков акцентировать внимание на хорошем, а не плохом. Также он признался, что для него игроки уровня Серхио Рамоса сопоставимы с космонавтами.

– Лигу чемпионов успеваете посмотреть? Может, командой собираетесь?

– Для команды поздновато, а так хотелось бы. Детей уложили, дай бог второй тайм успеть посмотреть. Со старшим сыном тайм можем посмотреть. Конечно, я смотрю Лигу чемпионов, тем более, сейчас все матчи интересные, проходят в напряжении. Вчера играли "Рома" с "Ливерпулем". До последних минут была интрига. Интересно.

– За кого болели?

– С одной стороны, конечно, хочется сказать, ну вот, вы над нами смеялись, а они сейчас в финале и не только нам забивали. Всем забивают. Наверное, с одной стороны хотелось, чтобы "Реал" выиграл, а с дугой стороны хочется, чтобы кто-то другой. Не интересно, что одна команды побеждает. Наверное, все-таки за "Ливерпуль".

– Что футболисты думают о таких игроках, как в "Реале", которые три года подряд могут выиграть Лигу чемпионов?

– Считаю, что люди, которые долгое время играют в "Реале", как Рамос, доказывают свой класс не один и не два года. Для меня они как космонавты. Только на их уровне можно что-то показать, сравнить себя. Это космос для меня.

– После ошибок наших футболистов в чемпионате много разговоров, что они не умеют играть, но вот полуфинал Лиги чемпионов показал, что даже голкипер "Баварии" Ульрайх допускает жесточайшие ляп...

– Все люди живые. Не важно, там они играют или здесь. Все делают ошибки. В очередной раз убедился в том, что надо ценить наших ребят и не говорить, что там хорошо, а у нас плохо. У нас тоже хорошо. Может не такие футболисты как там, но нас надо любить и жалеть, а не драть на куски мяса.

Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе. Начало игры -21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.