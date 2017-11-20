Артем Ребров: "Марибор" сконцентрируется на обороне. "Спартаку" в таких матчах непросто"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность в том, что матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" завершится положительным результатом, если красно-белые сыграют в свой футбол. Голкипер не сомневается в том, что словенцы будут действовать вторым номером.

– Во вторник вам предстоит сыграть с "Марибором". Чего ждете от соперников, после того как в гостях их победить не удалось? – вопрос Реброву.

– Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов. Но потом успокоились. Сомневаюсь, что "Марибор" в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках.

Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С "Ливерпулем" и "Севильей" было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.

Напомним, что матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.