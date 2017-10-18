Артем Ребров: "Через много лет все от мала до велика будут вспоминать победу "Спартака" над "Севильей"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров отметил, что память о победе красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов останется на долгие годы. Вратарь сравнил команду Массимо Карреры с той, которая выступала под руководством Олега Романцева.

"А помнишь 6 побед в группе ЛЧ?! А как в мороз "Арсеналу" (не Тульскому) Маркао с Титовым забивали? Как Тихонов Пальюке между ушей стрелял, Филя тащил все что можно было и нет, как Цымбаларь Илья левой ногой "Реалу" в девятку попал. И таких вот воспоминаний из моей молодости очень много. Уверен, через много лет все от мала до велика будут вспоминать вчерашнюю игру и смаковать подробности. Я очень счастливых что именно эти ребята оставляют след в красно-белой истории и уверен, что продолжение следует", - написал Ребров в Фэйсбуке.