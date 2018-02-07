Артем Голубев: "Реал" вообще не удивил, "Краснодар" должен был побеждать"

Полузащитник молодежной команды "Краснодара" Артем Голубев после поражения от мадридского "Реала" 0:0 (пен. 0:3) в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА уверен, что его команда не заслуживала поражения.

– Это горькое поражение, горькая серия пенальти, – признался Голубев. – Мы не заслуживали поражения в этом матче ни капли, ни гроша. Игра была обоюдоострой, соперник хорошо атаковал, но и мы, думаю, порадовали болельщиков и всех телезрителей, которые смотрели этот матч. Думаю, мы заслуживали больше победы, но это футбол, это пенальти. Везет тем, кто везет, потому "Реал" проходит дальше.

– Те эмоции, которые вы испытали, с чем можно сравнить?

– (Улыбается). Ни с чем. Это как будто заново родился. Будто новая жизнь, когда ты выходишь на поле и 33 тысячи зрителей тебя поддерживают, гонят вперед. Можно было еще 90 минут отыграть. Это большой драйв.

– Первый и второй тайм, на ваш взгляд, отличаются?

– Я думаю, нет. В первом тайме скорости были немного выше, был более атакующий футбол. Во втором тайме обе команды заметно подустали, это сказалось на игре – все происходило в центре, вязко. Но дотянули до пенальти, где нам не повезло.

– "Реал" удивил чем-то?

– Нет, вообще не удивил ни капли. Мне кажется, мы заслуживали победу на 100 процентов.

– Атмосфера чувствовалась на протяжении всего матча?

– Да, начиная с разминки. Когда мы приехали на стадион и вышли на поле просто потрогать травку, уже были болельщики на трибунах. Атмосфера была на самом высоком уровне, которую, мне кажется, мало какой европейский клуб может себе позволить. Спасибо большое болельщикам, что пришли, и руководству за то, что организовали матч на главном стадионе. Двенадцатый игрок – это дополнительные силы.

– Когда вышли на поле, сразу получилось играть в футбол или невольно озирались по сторонам?

– Конечно, было непривычно. Для кого-то это первый матч при такой атмосфере, что-то новое, для кого-то – нет, обыденное. Для каждого индивидуально. (Екатерина ПОТАПОВА)