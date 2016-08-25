Артем Дзюба: "Нужно похвалить "Ростов", но "Аякс" сыграл безобразно"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что надеется сыграть в предстоящей встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Также он похвалил "Ростов", который вчера разгромил "Аякс" и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Форвард сборной России впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Произошло это на 79-й минуте – он заменил Александра Кокорина. Дзюба получил повреждение колена 23 июля в поединке с ЦСКА (1:0) за Суперкубок и с тех пор пропустил три встречи чемпионата.

– Ваш друг Белоруков ушел из "Амкара" в "Динамо". Не скучаете по нему?

– (Улыбается.) Многие мне говорят о нем. Да нет, мы по нему не скучаем. Я смотрю, он рвется в премьер-лигу с "Динамо" вместе с еще одним моим другом Рыковым.

– Вы не играли около месяца. Какие детали удалось подметить со стороны?

– У нас есть тренер, и это его дело - что-то подмечать. Свои мысли я оставлю при себе.

– В матче с "Амкаром" вы выйдете в основе?

– Это вопрос к Мистеру, но я надеюсь, что да. На прошлой неделе в последние два дня я уже работал на полную, на этой тоже.

– В среду ваш бывший клуб "Ростов" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидали такого прорыва?

– Я считаю, что безобразно сыграл "Аякс", но главное – нужно похвалить "Ростов". Я болел за ребят – там же у меня много друзей. Поэтому хочу поздравить их – это потрясающее событие для города, для болельщиков, для людей, которым небезразличен клуб. Несмотря на то что в клубе творится неразбериха, футбол победил, и это грандиозное событие. Будет праздник, когда в Ростов-на-Дону приедут гранды.