Артем Дзюба: "Нужно похвалить "Ростов", но "Аякс" сыграл безобразно"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что надеется сыграть в предстоящей встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Также он похвалил "Ростов", который вчера разгромил "Аякс" и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Форвард сборной России впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Произошло это на 79-й минуте – он заменил Александра Кокорина. Дзюба получил повреждение колена 23 июля в поединке с ЦСКА (1:0) за Суперкубок и с тех пор пропустил три встречи чемпионата.
– Ваш друг Белоруков ушел из "Амкара" в "Динамо". Не скучаете по нему?
– (Улыбается.) Многие мне говорят о нем. Да нет, мы по нему не скучаем. Я смотрю, он рвется в премьер-лигу с "Динамо" вместе с еще одним моим другом Рыковым.
– Вы не играли около месяца. Какие детали удалось подметить со стороны?
– У нас есть тренер, и это его дело - что-то подмечать. Свои мысли я оставлю при себе.
– В матче с "Амкаром" вы выйдете в основе?
– Это вопрос к Мистеру, но я надеюсь, что да. На прошлой неделе в последние два дня я уже работал на полную, на этой тоже.
– В среду ваш бывший клуб "Ростов" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидали такого прорыва?
– Я считаю, что безобразно сыграл "Аякс", но главное – нужно похвалить "Ростов". Я болел за ребят – там же у меня много друзей. Поэтому хочу поздравить их – это потрясающее событие для города, для болельщиков, для людей, которым небезразличен клуб. Несмотря на то что в клубе творится неразбериха, футбол победил, и это грандиозное событие. Будет праздник, когда в Ростов-на-Дону приедут гранды.
SP2
"Безобразно сыграл Аякс" - ну как безобразно... Примерно так же как Зенит в игре с тем же Ростовом. А с таким "супер" составом как у Зенита сейчас - такая же "безобразная" игра будет и со всеми остальными. И "любимое" 10- е место в итоге. Зато всё как хочет Митрофанов - состав формируется не по спортивному принципу. А так чтобы обязательно был Кокорин, Жирков, Лодыгин (как же купили, должны играть!) и ни в коем случае не было Кержакова и Гасилина.
13:39 25 августа
Dymanomashina
"Рубин побеил, мотому что против него играли 11 игрочишек, которыми руководил тренеришка!" .....как-то так в оригинале.
13:19 25 августа
футбол2018
Дзюба , тебе то лучше вообще помалкивать!!Ты что то там говорил про автобус Бердыева??Так вот это уже не автобус , а просто танк! а танки как известно грязи не боятся!
13:03 25 августа
Безграмотный
Будущий эксперт на матч Тв
12:27 25 августа
Pol Pot
я считаю, что......да ты свою игру разбери. счетовод. и посчитай свои голы в конце сезона без халка. в Ростове каждый игрок выше тебя на три головы
12:10 25 августа
Lars Berger
Артем, идите тренироваться!..) А предсезонку Вам, сударь, у Трефилова в Краснодаре нужно впредь проводить...)
12:09 25 августа
баламошка
Вы клёво с Ростовом сыграли, 12 челобрек на поле за звенит пыхтело.
11:52 25 августа
Platinum1991
"АЯКС" СЫГРАЛ БЕЗОБРАЗНО, потому Ростов сыграл ОТЛИЧНО и не позволил Аяксу угрожать воротам Ростова! Игроки Ростова ПОЛНОСТЬю выключили Аякс из игры! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву!
11:41 25 августа