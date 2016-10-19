"Арсенал" забил "Лудогорцу" шесть мячей, "ПСЖ" победил "Базель"

"Арсенал" в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромил "Лудогорец" – 6:0. Хет-триками отметился Месут Езил, еще по голу забили Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен.

В другом матче группы А "ПСЖ" победил "Базель" – 3:0.

После трех туров в активе "Арсенала" и "ПСЖ" по семь очков, у "Лудогорца" и "Базеля" – по одному баллу.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа A

3-й тур

"Арсенал" (Англия) - "Лудогорец" (Болгария) - 6:0 (2:0)

Голы: Санчес, 12 (1:0). Уолкотт, 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен, 46 (3:0). Езил, 56 (4:0). Езил, 83 (5:0). Езил, 87 (6:0).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Гиббс, Уолкотт (Лукас, 62), Касорла (Эль-Ненни, 57), Кокелен, Езил, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Ивоби, 73).

"Лудогорец": Стоянов, Минев, Моци, Паломино, Натанаэл, Вандерсон (Лукоки, 80), Дяков, Анисе, Марселинью, Мисидьян (Кешеру, 69), Кафу.

Судья: ДИАШ (Португалия).

19 октября. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".

"ПСЖ" (Франция) - "Базель" (Швейцария) - 3:0 (1:0)

Голы: Ди Мария, 40 (1:0). Лукас, 62 (2:0). Кавани, 90+3 - с пенальти (3:0).

"ПСЖ": Ареола, Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Рабьо, Верратти, Матюиди (Крыховяк, 83), Лукас (Бен Арфа, 81), Кавани, Ди Мария (Хесе, 86).

"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Баланта, Траоре, Бьяднасон, Джака, Дье (Янко, 78), Дельгадо (Дзуффи, 70), Штеффен, Думбья (Шпорар, 61).

Предупреждения: Рабьо, 64. Штеффен, 66. Ланг, 76.

Судья: Айтекин (Германия).

19 октября. Париж. Стадион "Parc des Princes".