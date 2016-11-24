"Арсенал" и "ПСЖ" сыграли вничью

"Арсенал" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "ПСЖ" - 2:2. Обе команды набрали по 11 очков. Отметим, что и лондонский, и парижский клубы гарантировали себе выход в плей-офф главного клубного турнира Европы еще после четырех туров групповой стадии. Отметим, что в том случае, если "Арсенал" и "ПСЖ" наберут одинаковое количество очков в матчах 6-го тура, первое место в группе займет "ПСЖ" за счет правила гола на чужом поле (в Париже матч между этими командами завершился со счетом 1:1).
В другой встрече группы А "Лудогорец" и "Базель" голов не забили. Обе команды имеют в своем активе по два очка.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа А
"Арсенал" (Англия) - "ПСЖ" (Франция) - 2:2 (1:1)
Голы: Кавани, 18 (0:1). Жиру, 45+1 - с пенальти (1:1). Верратти, 60 - в свои ворота (2:1). Ивоби, 77 - в свои ворота (2:2).
"Арсенал": Оспина, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 81), Мустафи, Косьельни, Гиббс, Санчес, Кокелен (Уолкотт, 80), Рэмси, Езил, Ивоби (Джака, 77), Жиру.
"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл, Верратти, Крыховяк (Бен Арфа, 67), Тиагу Мотта, Лукас (Хесе, 89), Кавани, Матюиди.
Предупреждения: Маркиньюс, 31. Кокелен, 34. Косьельни, 53. Верратти, 55.
Судья: Брих (Германия).
23 ноября. Лондон. Emirates Stadium.
"Лудогорец" (Болгария) - "Базель" (Швейцария) - 0:0
"Лудогорец": Стоянов, Сисинью, Моци, Натанаэл, Кафу (Паломино, 90+2), Дяков, Анисе, Вандерсон (Густаву Кампаньяру, 90+4), Мисидьян (Лукоки, 84), Кешеру.
"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Баланта, Траоре, Бьяднасон (Калла, 85), Джака, Дельгадо (Шпорар, 80), Дзуффи, Элиунусси, Думбья (Янко, 79).
Предупреждения: Баланта, 8. Анисе, 40. Джака, 63. Сухи, 82. Моци, 84. Траоре, 87. Сисинью, 90+1.
Судья: Аткиносн (Англия).
23 ноября. София. Vasil Levski National Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
ненавистник_политпроектов
очередной шлепок по красному носу старого маразматика Венгера... со второго места ему играть как всегда в 1/8 с Барсой, Реалом и прочими победителями групп.. когда же я увижу тот день, когда скинут наконец с поста тренера это французского лузера...
01:05