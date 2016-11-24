"Арсенал" и "ПСЖ" сыграли вничью

"Арсенал" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "ПСЖ" - 2:2. Обе команды набрали по 11 очков. Отметим, что и лондонский, и парижский клубы гарантировали себе выход в плей-офф главного клубного турнира Европы еще после четырех туров групповой стадии. Отметим, что в том случае, если "Арсенал" и "ПСЖ" наберут одинаковое количество очков в матчах 6-го тура, первое место в группе займет "ПСЖ" за счет правила гола на чужом поле (в Париже матч между этими командами завершился со счетом 1:1).

В другой встрече группы А "Лудогорец" и "Базель" голов не забили. Обе команды имеют в своем активе по два очка.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа А

"Арсенал" (Англия) - "ПСЖ" (Франция) - 2:2 (1:1)

Голы: Кавани, 18 (0:1). Жиру, 45+1 - с пенальти (1:1). Верратти, 60 - в свои ворота (2:1). Ивоби, 77 - в свои ворота (2:2).

"Арсенал": Оспина, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 81), Мустафи, Косьельни, Гиббс, Санчес, Кокелен (Уолкотт, 80), Рэмси, Езил, Ивоби (Джака, 77), Жиру.

"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл, Верратти, Крыховяк (Бен Арфа, 67), Тиагу Мотта, Лукас (Хесе, 89), Кавани, Матюиди.

Предупреждения: Маркиньюс, 31. Кокелен, 34. Косьельни, 53. Верратти, 55.

Судья: Брих (Германия).

23 ноября. Лондон. Emirates Stadium.

"Лудогорец" (Болгария) - "Базель" (Швейцария) - 0:0

"Лудогорец": Стоянов, Сисинью, Моци, Натанаэл, Кафу (Паломино, 90+2), Дяков, Анисе, Вандерсон (Густаву Кампаньяру, 90+4), Мисидьян (Лукоки, 84), Кешеру.

"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Баланта, Траоре, Бьяднасон (Калла, 85), Джака, Дельгадо (Шпорар, 80), Дзуффи, Элиунусси, Думбья (Янко, 79).

Предупреждения: Баланта, 8. Анисе, 40. Джака, 63. Сухи, 82. Моци, 84. Траоре, 87. Сисинью, 90+1.

Судья: Аткиносн (Англия).

23 ноября. София. Vasil Levski National Stadium.