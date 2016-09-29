00:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Жаль, что забили "Базелю" не так много"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (2:0) подчеркнул, что остался недоволен реализацией голевых моментов. По словам специалиста, команда не должна довольствоваться своей игрой.

– "Арсенал" проделал больший объем работы, я увидел немало положительных моментов, – приводит Tmw слова Венгера. – Жаль только, что мы забили мало голов по сравнению с тем, сколько моментов создали. Нужно всегда стремиться к лучшему, мы не должны довольствоваться своей игрой. У нас еще впереди много матчей. Команда еще ничего не выиграла.

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