07:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "В первом тайме с "Лудогорцем" было сложновато"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (6:0), что в первом тайме его команде было непросто. По словам специалиста, после перерыва соперник сдал физически.

– В первом тайме было сложновато, потому что соперник был опасен, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Венгера. – "Лудогорец" обладает хорошей техникой, неплохо действует на ограниченном пространстве и быстро контратакует. Полностью контроль над игрой мы взяли во втором тайме и мы могли забить больше, потому что оппонент отдал много сил до перерыва. Думаю, у команды соперника были проблемы с физикой во второй тайме.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 3-й тур
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