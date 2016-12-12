Арсен Венгер: "В Лиге чемпионов нет фаворитов, но у нас есть преимущество домашнего матча"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что не может выделить кого-либо из своих возможных соперников. "Канониры" заняли первое место в своей группе и теперь могут встретиться с "Бенфикой", "Баварией", "Байером", "Манчестер Сити", "Реалом", "Порту" или "Севильей".

- В плей-офф нет команды, которую можно считать фаворитом, - приводит ВВС слова Венгера. - У каждого есть шанс. При жеребьевке все зависит от везения. Вторую игру мы проведем дома, и это дает нам психологическое преимущество.