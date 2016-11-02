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Арсен Венгер: "Скорость "Лудогорца" на первых минутах стала сюрпризом для "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (3:2) подчеркнул, что рад волевой победе своей команды. Лондонцы пропустили два гола в дебюте, но сумели переломить ход встречи.

– Мы должны сохранять концентрацию, – приводит ВВС слова Венгера. – Высокие скорости на первых минутах стали сюрпризом, но нам удалось отыграть два гола, и это очень хорошо. Во втором тайме команда играла не так хорошо, но смогла забить в концовке. "Лудогорец" сохранял интенсивность все 90 минут. Сегодня нам было значительно труднее, чем в первой игре с ними.

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