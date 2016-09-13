Арсен Венгер: "С уходом Ибрагимовича "ПСЖ" потерял больше, чем игрока"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что уход Златана Ибрагимовича стал существенной потерей для "ПСЖ". Напомним, этим командам предстоит встреча сегодня в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Во Франции "ПСЖ" продолжает доминировать, но клуб потерял больше, чем игрока, – цитирует L’Equipe Венгера. – Златан был лидером, капитаном, вождем команды, он представлял собой амбиции клуба. Всегда трудно оценить масштаб потери, когда уходит игрок такой величины.