08:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "С уходом Ибрагимовича "ПСЖ" потерял больше, чем игрока"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что уход Златана Ибрагимовича стал существенной потерей для "ПСЖ". Напомним, этим командам предстоит встреча сегодня в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Во Франции "ПСЖ" продолжает доминировать, но клуб потерял больше, чем игрока, – цитирует L’Equipe Венгера. – Златан был лидером, капитаном, вождем команды, он представлял собой амбиции клуба. Всегда трудно оценить масштаб потери, когда уходит игрок такой величины.

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Vinny_Puh1

Ибрагимыча нельзя заменить

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