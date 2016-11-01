01:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Первое место в группе A - главная цель "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лудогорца" отметил, что лондонцы извлекли урок из выступлений в турнире в последние годы. Специалист подчеркнул, что приоритетной целью его команды является первое место в группе А.

– Первое место в группе А – главная цель "Арсенала" – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – Но мы должны идти к ней шаг за шагом. В последние годы мы платили высокую цену за то, что оказывались вторыми. Уже в 1/8 финала нам приходилось встречаться с "Барселоной" или "Баварией". Поэтому для нас важно завтра победить, иначе мы окажемся в трудной ситуации.

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