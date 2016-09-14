Арсен Венгер: "Оспина заслужил сыграть в следующем матче Лиги чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что вратарь Давид Оспина останется основным в следующих матчах Лиги чемпионов. При этом в чемпионате Англии основным вратарем "канониров" является Петр Чех.

– Учитывая игру Оспины в матче с "ПСЖ" (1:1), он заслужил право сыграть и в следующем матче Лиги чемпионов, – цитирует AFP Венгера. – У меня есть два вратаря мирового класса. Я могу спокойно между ними выбирать. Если не имеешь игровой практики, то не сможешь поддерживать высочайший уровень. Мы все это понимаем.