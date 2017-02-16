01:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Надо смириться с этим поражением. Ужасный результат"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Баварии"​ (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что у команды есть проблемы в организации игры. По словам наставника, результат внушает ужас.

Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма, – цитирует Венгера официальный сайт УЕФА. – Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем.

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы "поплыли", организация полностью исчезла. Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат. Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было ответа.

 

 

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