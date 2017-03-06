16:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "На кону честь "Арсенала"

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Главный тренер "Арсенала" в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что у команды нет выбора, ей нужно постоянно атаковать. Первый поединок завершился победой "Баварии" со счетом 5:1.

– Единственное преимущество нашей ситуации в том, что у нас нет выбора, – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – Нам нужно атаковать и попытаться забить много голов. Мы четыре раза играли против "Баварии", которая всегда является одной из двух лучших команд в Европе, так что будет очень тяжело. Хотим предоставить себе шанс благодаря игре в нападении. Но вне зависимости от того, что произойдет, на кону честь "Арсенала", нам нужно показать свой лучший футбол на протяжении всех 90 минут.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Асрен, не забудь посоветоваться с "пуховиком" по поводу состава и тактики! Может, он чего дельное присоветует - ведь он не так СТАР, как ты!!!

17:04

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