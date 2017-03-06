Арсен Венгер: "На кону честь "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что у команды нет выбора, ей нужно постоянно атаковать. Первый поединок завершился победой "Баварии" со счетом 5:1.

– Единственное преимущество нашей ситуации в том, что у нас нет выбора, – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – Нам нужно атаковать и попытаться забить много голов. Мы четыре раза играли против "Баварии", которая всегда является одной из двух лучших команд в Европе, так что будет очень тяжело. Хотим предоставить себе шанс благодаря игре в нападении. Но вне зависимости от того, что произойдет, на кону честь "Арсенала", нам нужно показать свой лучший футбол на протяжении всех 90 минут.