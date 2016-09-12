Арсен Венгер: "Мысленно "Арсенал" готов к матчу с "ПСЖ", а физически - не совсем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "ПСЖ" посетовал на недостаточную физическую готовность. Встреча состоится завтра во Франции и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Мысленно мы готовы к поединку с "ПСЖ", но физически не совсем еще, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - У "ПСЖ" тоже есть игроки, получившие травмы и поздно вышедшие из отпуска из-за участия в матчах сборных. Парижане столкнулись с теми же проблемами, что и мы.