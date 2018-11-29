09:17 | Футбол — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Контратаки "ПСЖ" были экстраординарными"

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Бывший главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер был впечатлен игрой "ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (2:1). По его словам, парижане заслуженно одержали победу.

– "ПСЖ" проявил большую решительность и выложился по максимуму, – цитирует AFP Венгера. – "Ливерпуль" мощно прессинговал, но не было ощущения, что этого достаточно, чтобы создать проблемы обороне "ПСЖ". Парижане сыграли на высоком уровне и были экстраординарными в контратаках с участием Неймара и Мбаппе. Они всякий раз создавали остроту.

ПСЖ - Ливерпуль

 

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