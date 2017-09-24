Арсен Венгер: "Групповой турнир Лиги чемпионов с каждым годом становится менее интересным"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что аудитория группового турнира Лиги чемпионов с каждым годом становится меньше. Специалист также добавил, что ему не хватает участия в этом турнире.

– Я думаю, что на групповой стадии не так много интересных игр, – цитирует Telegraph Венгера. – Вы от силы осилите просмотр одного-двух матчей. Сейчас групповой турнир Лиги чемпионов почти ничем не примечателен. С каждым годом аудитория снижается.

Отсутствие "Арсенала" в Лиге чемпионов? Честно говоря, нам не хватает участия в этом турнире. Хотя у меня было порядка 200 матчей в Лиге чемпионов, поэтому могу считать себя привилегированным.