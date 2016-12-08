23:35 8 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Даже против "Реала" у "Арсенала" были бы шансы"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не видит разницы в том, кто будет соперником его команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам француза, "канониры" способны противостоять любому из возможных противников.

– Если оценить оставшиеся в турнире команды, то некоторые выглядят сильнее, некоторые – слабее, – цитирует ВВС Венгера. – Конечно, все хотят услышать, чтобы я сказал конкретно, кого мы хотим видеть в соперниках, кого не хотим. Но это неправильно. "Реал" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, но даже в матче с ним мы имели бы шанс пройти дальше. Дискомфорт доставляет то, что на протяжении последних шести лет мы не выходим в четвертьфинал. Однако попробуем это сделать теперь.

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