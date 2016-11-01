Арсен Венгер: "Цель "Арсенала" - первое место в группе в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лудогорца" отметил, что команда рассчитывает занять первое место в группе. По словам специалиста, для этого лондонцы должны не потерять игру, которую удавалось демонстрировать в предыдущих встречах.

– Наша главная цель – занять первое место по итогам группового этапа Лиги чемпионов, – приводит BBC слова Венгера. – У нас в запасе домашняя игра с "ПСЖ", в которой мы постараемся взять свое. Также очень важно постараться добыть максимум очков в матчах против "Лудогорца" и "Базеля". Для этого нам нужно продолжать в том же духе, что и в недавних матчах. Для начала нужно постараться победить в Болгарии, а потом в матче против "Тоттенхэма".

Ранее матчи в ноябре "Арсенала" выступал не очень удачно, однако были и позитивные моменты. Главное – жить не прошлым, а настоящим.