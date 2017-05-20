Арсен Венгер: "Будущее Езила и Санчеса не зависит от попадания в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что будущее лидеров команды Алексиса Санчеса и Месута Езила не зависит от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов. За тур до конца сезона "канониры" идут на 5-м месте в турнирной таблице.

- Я не подвергаю сомнению мотивацию Езила и Санчеса, потому что они являются профессионалами, - цитирует BBC Венгера. - Непопадание в Лигу чемпионов не будет решающим фактором, потому что они являются частью результатов, как и я. Прежде всего, они находятся на контрактах с клубом и заинтересованы в будущем "Арсенала".