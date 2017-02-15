10:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Арсенал" способен добиться успеха в игре с "Баварией"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канонирам" по силам переиграть "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится сегодня в Германии и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Нам нужно забыть о прошлых встречах с "Баварией" и сфокусироваться на предстоящем поединке, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - Мы играем с ними каждый год, и перед ними неизменно стоит задача выиграть турнир. Мы способны добиться успеха, у нас есть преимущество родных стен в ответном матче. Но оно не будет иметь значения, если мы завтра плохо сыграем.

Ожидаю, что "Бавария", как обычно, будет стараться доминировать. Они будут много владеть мячом и проводить скоростные атаки. Завтра нам нужно сыграть очень хорошо. Место в воротах займет Давид Оспина. Благодаря его игре на групповом этапе мы сейчас здесь.

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019618/prematch/preview/index.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Совсем рехнулся на старости лет. Опять всем проиграет, а нытья на Стену Плача хватит.

10:39

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