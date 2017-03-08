01:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Арсенал" приложил все усилия и играл с "Баварией" хорошо"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5) раскритиковал работу арбитра в этой встрече. При это специалист отметил: его команда провела встречу хорошо.

– Трудно объяснить, почему мы вылетели, – приводит BBC слова Венгера. – Считаю, что мы показывали ту игру, которую хотели, но нам не повезло с судейскими решениями. Их трудно понять. В эпизоде с фолом на Тео Уолкотте был однозначный пенальти. Левандовски был в офсайде. А после удаления стало совсем тяжко. Мои подопечные приложили все усилия и играли хорошо.

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