Арсен Венгер: "Арсенал" хочет выиграть у "Базеля"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассчитывает на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". По его мнению, "канониры" имеют шансы возглавить группу. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- "Арсенал" хочет выиграть и не думать о том, что происходит в Париже, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - Конечно, не будет проблемы, если мы займем второе место. Посмотрим, каким в итоге будет "Арсенал" в таблице, но шансы на первое место выглядят вполне реальными. Преимущество первого места в том, что вы играете второй матч в плей-офф у себя дома, а в случае дополнительного времени проводите дополнительные 30 минут в домашних стенах. Я еще не определился со стартовым составом, у меня еще есть время, но мой главный приоритет - победа.

Трансляция матча "Базель" - "Арсенал"