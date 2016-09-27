Арсен Венгер: "Арсенал" хочет быть первым в группе, но правда всегда на поле"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Базеля" отметил желание пробиться в плей-офф турнира с первого места. Также он считает, что "канонирам" необходимо продолжать показывать тот уровень футбола, который был в игре против "Челси" в прошлые выходные.

- Наша цель - быть первыми в группе, но правда всегда на поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - Нужно доказать, что "Арсенал" может показывать хорошую игру в каждой встрече. В последние годы мы всегда выходил из группы. Тем не менее важно не только попасть в плей-офф, но и, если это возможно, сделать это с первого места. Это дает команде больше шансов на успех. "Арсенал" отлично сыграл против "Челси" в выходные. Это было приятно. Однако я считаю, что каждый матч начинается с нуля.