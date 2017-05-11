Арриго Сакки: "Защита "Реала" посредственна"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" значительную роль сыграет оборона команд. По его словам, это делает фаворитом итальянскую команду.

– Оборонительная игра "Реала" посредственна, – цитирует Mediaset Сакки. – Защита не очень качественная, если не считать Серхио Рамоса. Данилу слаб, хотя он может и не сыграть, если выйдет Карвахаль. "Ювентус" же очень силен в защите. Его оборона более уверенная. Он призван защитить имя итальянского футбола в Европе.