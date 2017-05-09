Арриго Сакки: "Ювентус" в отличной форме и очень мотивирован"

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки уверен, что "Ювентус" с первых минут ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" пойдет в атаку. Также он отметил первый гол туринцев в первом матче (2:0).

- С первых минут "Юве" пойдет в атаку, - цитирует пресс-служба УЕФА Сакки. - Если не получится забить в дебюте, команда отойдет назад и будет уверенно обороняться, проводя разящие контратаки, как это уже было в Монако, когда Игуаин забил первый гол. Это был шедевр с точки зрения темпа, своевременности действий, таланта и техники, сотворенный тремя игроками - Дибалой, Дани Алвесом и Игуаином. Этот эпизод заслуживает того, чтобы войти в историю футбола благодаря своей красоте. "Ювентус" в отличной форме и очень мотивирован. В таком состоянии пределов возможностей не существует.

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится сегодня, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры