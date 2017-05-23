Арриго Сакки: "Ювентус" - фаворит финала Лиги чемпионов"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказал мнение, что "Ювентус" к финалу Лиги чемпионов против "Реала" подходит более подготовленным. Также специалист отметил работу главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

– Считаю "Ювентус" фаворитом предстоящего финала, – цитирует AS Сакки. – У туринцев более стабильная команда, составленная из очень мотивированных футболистов. Аллегри – один из лучших итальянских тренеров последних лет. Я не удивлен его успехам. "Ювентус" очень организован, что в современном футболе играет ключевую роль.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.