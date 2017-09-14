Арриго Сакки: "Я разочарован выступлением итальянских клубов в Лиге чемпионов, остается только плакать"

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил недовольство в связи с неудачным выступлением итальянских клубов в 1-ом туре группового турнира Лиги чемпионов. Специалист также добавил, что "Наполи" в матче против "Шахтера" (1:2) выглядел не лучшим образом.

– Я разочарован, остается только плакать, – сказал для Mediaset Premium Сакки. – Говоря об выступлении итальянских клубов в Лиге чемпионов, мы получили одно очко в трех играх.

"Наполи" - "Шахтер"? Итальянцы не понимали, как им действовать в центре поля против украинцев. Я увидел вялую команду.

Мне очень нравится смотреть игру "Наполи", это команда, которая больше всего меня привлекает, потому что они выигрывают благодаря коллективному движению. Но в матче против "Шахтера" неаполитанцы выглядели не лучшим образом.