Арриго Сакки: "Роналду не сможет выиграть Лигу чемпионов в одиночку"

Легендарный тренер Арриго Сакки поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус". Туринцы заплатили за 33-летнего нападающего 117 миллионов евро.

– "Ювентус" купил чемпиона, но не чемпионство, – цитирует Corriere della Sera Сакки. – Я смотрю на футбол, как на командный спорт, в котором есть место индивидуальным моментам, а не наоборот. Я убежден, что один игрок не может победить самостоятельно, не говоря о том, чтобы улучшить всю футбольную систему команды.

Тем не менее, Криштиану просто невероятен. Он сделает "Ювентус" сильнее. Достаточно ли будет этого для победы в Лиге чемпионов? Зависит от того, как он впишется в команду. В одиночку – нет. Если вы не согласны, объясните, почему он не выиграл чемпионат мира. Философский вопрос. "Юве" должен попытаться сделать шаг вперед, постараться объединить достоинства, красоту и победы.

Путь к Лиге чемпионов – настоящая цель исключительного клуба, который выиграл этот трофей дважды за 60 лет. Но я бы хотел, чтобы Аллегри был смелее.