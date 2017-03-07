08:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арриго Сакки: "Наполи" нужен идеальный порядок в защите в матче с "Реалом"

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Известный итальянский специалист Арриго Сакки считает, что "Наполи" может рассчитывать на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" только если идеально сыграет в защите. В первой встрече мадридский коллектив выиграл со счетом 3:1, а ответный поединок пройдет сегодня в Италии.

- Сарри нужно навести идеальный порядок в защите, - цитирует пресс-служба УЕФА Сакки. - Каждый игрок должен всегда быть готов помочь партнеру по команде, когда эта помощь необходима. "Наполи" должен защищаться как команда в течение всего матча. Неаполитанцы всегда могут забить, но им нужно идеально сыграть в защите, когда мяч будет у мадридцев.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"

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