Арриго Сакки: "Барселона" в Турине не знала, что делать"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки не удивлен тем, что "Ювентус" разгромил "Барселону" (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По его словам, каталонская команда не была похожа на себя.

– Я не удивлен результатом, – цитирует Gazzetta dello Sport Сакки. – Напротив, с первых минут я понял, что "Барселона" не та, какой мы привыкли ее видеть. Она не знала, что делать, не двигалась, просто стояла и ждала мяча. Как так можно играть? "Ювентус" четко показал пределы "Барселоны". Аллегри сработал прекрасно, выбрав такой состав, выставив атакующий вариант. Это придало уверенности "Ювентусу". Вряд ли туринцы повторят путь "ПСЖ". "Ювентус" очень силен и уверен в своих возможностях. Во втором матче важно не дать пространства "Барселоне", играть так же, как и в домашней встрече.