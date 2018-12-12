Арнор Сигурдссон: "Пригласил на игру с "Реалом" шестнадцать членов своей семьи из Исландии"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" рассказал, что в Мадриде его поддержат шестнадцать членов семьи из Исландии.
– После матча полетите из Испании домой, в Исландию?
– На недельку отправлюсь отдохнуть на Тенерифе, а затем уже на Рождество поеду на родину.
– Слышал, на "Сантьяго Бернабеу" у вас сегодня будут персональные болельщики?
– Верно! Пригласил сюда шестнадцать членов своей семьи из Исландии. Специально прилетят, чтобы поддержать меня.
– И потом все вместе на Тенерифе?
– Нет, туда только с моими друзьями и девушкой, а семья вернется домой.
ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
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