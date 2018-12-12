10:28 | Футбол — Лига чемпионов

Арнор Сигурдссон: "Пригласил на игру с "Реалом" шестнадцать членов своей семьи из Исландии"

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" рассказал, что в Мадриде его поддержат шестнадцать членов семьи из Исландии.

– После матча полетите из Испании домой, в Исландию?

– На недельку отправлюсь отдохнуть на Тенерифе, а затем уже на Рождество поеду на родину.

– Слышал, на "Сантьяго Бернабеу" у вас сегодня будут персональные болельщики?

– Верно! Пригласил сюда шестнадцать членов своей семьи из Исландии. Специально прилетят, чтобы поддержать меня.

– И потом все вместе на Тенерифе?

– Нет, туда только с моими друзьями и девушкой, а семья вернется домой.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Реал – ЦСКА

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