Аркадий Дворкович: "Спартаку" по силам побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) подчеркнул, что красно-белые заслужили эту ничью.

- Результат матча закономерен, - сказал Дворкович. - Все боролись, вратарь получил травму... "Спартак" заслужил эту ничью. И красно-белым по силам побороться за выход в плей-офф не только Лиги Европы, но и Лиги чемпионов.

Почему у "Спартака" не получается в чемпионате России? Думаю, это вопрос психологии и физподготовки. У травм те же причины. С мотивацией все в порядке. Команда сплоченная. Проблемы в головах каждого из игроков. Плюс сегодня сказывалась интенсивность, несопоставимая с матчами премьер-лиги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"