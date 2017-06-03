Аркадий Дворкович: "Надеюсь, Буффон и "Ювентус" обыграют "Реал"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказал мнение, что в финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" определяющей станет игра вратарей.

– Я обязательно буду смотреть финал Лиги чемпионов и надеюсь, что выиграет Буффон и его "Ювентус". Команда в этом году заслужила титул своей игрой. Но "Реал" очень силен, – сказал Дворкович. – Если говорить про тренеров, Аллегри, конечно, поопытнее, но Зидан в этом году показал успешный результат. В целом, думаю, игра получится равной.

– Чей стиль игры вам больше нравится: "Реала" или "Ювентуса"?

– В чемпионате Испании я болею за "Барселону", и этим все сказано. Но, исходя из состава "Реала", его стиль, конечно, подходит игрокам – Криштиану Роналду, Бензема. Этот стиль для них оптимален, за счет него они выигрывают.

– От кого ждать сюрпризов в финале?

– У "Ювентуса" есть сильные, быстрые нападающие, например Игуаин. Думаю, именно он должен забить. От него многое будет зависеть в этом матче. В защите наверняка итальянцы будут играть как обычно. Я не ожидаю большого количества голов. Думаю, счет будет 2:1. Надеюсь, в пользу "Ювентуса". Хочу отметить, что определяющей в матче будет игра вратарей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Финал Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.