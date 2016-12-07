Аркадий Дворкович: "Мне одному кажется, что все три гола в матче "Тоттенхэм" - ЦСКА забиты после офсайда?"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович высказал сомнение относительно справедливости забитых мячей в игре группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА. После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяев поля. У россиян отличился Алан Дзагоев, а лондонцев – Деле Алли и Харри Кейн.
"Мне одному кажется, что все три гола в первом тайме матча "Тоттенхэм" – ЦСКА были забиты после офсайда?", – написал на своей странице в твиттере Дворкович.
Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА //
Гол ЦСКА засчитан верно
fireman32
Первый и третий скорее чистые,а вот гол Алли явный офсайд.Пас пяткой в офсайд,я имею ввиду.
23:54 7 декабря
Ин Манус Нострас
Эт да... Второй это просто как можно было не увидеть, метровый оффсайд!
23:51 7 декабря