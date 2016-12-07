23:42 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Аркадий Дворкович: "Мне одному кажется, что все три гола в матче "Тоттенхэм" - ЦСКА забиты после офсайда?"

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Вице-премьер России Аркадий Дворкович высказал сомнение относительно справедливости забитых мячей в игре группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА. После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяев поля. У россиян отличился Алан Дзагоев, а лондонцев – Деле Алли и Харри Кейн.

"Мне одному кажется, что все три гола в первом тайме матча "Тоттенхэм" – ЦСКА были забиты после офсайда?", – написал на своей странице в твиттере Дворкович.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА //
Гол ЦСКА засчитан верно

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fireman32

Первый и третий скорее чистые,а вот гол Алли явный офсайд.Пас пяткой в офсайд,я имею ввиду.

23:54 7 декабря

Ин Манус Нострас

Эт да... Второй это просто как можно было не увидеть, метровый оффсайд!

23:51 7 декабря

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