Аркадий Дворкович: "Мне одному кажется, что все три гола в матче "Тоттенхэм" - ЦСКА забиты после офсайда?"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович высказал сомнение относительно справедливости забитых мячей в игре группового турнира Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и ЦСКА. После первого тайма счет 2:1 в пользу хозяев поля. У россиян отличился Алан Дзагоев, а лондонцев – Деле Алли и Харри Кейн.

"Мне одному кажется, что все три гола в первом тайме матча "Тоттенхэм" – ЦСКА были забиты после офсайда?", – написал на своей странице в твиттере Дворкович.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА //

Гол ЦСКА засчитан верно