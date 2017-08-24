Аркадий Дворкович: "ЦСКА внес вклад в копилку России"

Член правления РФС Аркадий Дворкович после победы ЦСКА над "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что армейцы играли уверенно. Также он оценил вклад красно-синих в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА.

– В целом ЦСКА сегодня порадовал, это успех всего клуба: руководства, игроков и тренеров, - приводит ТАСС слова Дворковича. – Важен вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА, нам надо поддерживать уровень, чтобы хотя бы два клуба сразу попадали в групповой этап и еще один участвовал в отборе.

Отлично, что два клуба будет в групповом этапе Лиги чемпионов, это здорово. Сегодня ЦСКА очень уверенно играл с самого начала, мог забить уже на первых минутах. Сделали все за счет давления и индивидуального мастерства Витинью, Дзагоева и других футболистов. Интересный факт, что Щенников стал лучшим бомбардиром, он на подъеме.

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