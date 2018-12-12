Аркадиуш Милик: "Я должен поскорее забыть о том сейве, который сделал Алиссон"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик после поражения от "Ливерпуля" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у соперника отличная команда. Он также добавил, что хочет поскорее забыть сейв голкипера "красных" Алиссона в концовке встречи.

- Я должен поскорее забыть о том сейве, который сделал Алиссон, - приводит пресс-служба УЕФА слова Милика. - Это футбол. Мы могли добиться большего, но могли и пропустить. У "Ливерпуля" отличная команда. Я мог забить, но, к сожалению, не забил.

В группе С "ПСЖ" и "Ливерпуль"​ заняли первое и второе места соответственно, а "Наполи" стал третьеим несмотря на то, что после 5-го тура был лидером группы. "Црвена Звезда" покинула еврокубки, став четвертой.

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