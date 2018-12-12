Аркадиуш Милик: "Ошибиться можно всегда, если ты не диванный критик"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик объяснил, почему он не смог реализовать момент, который у него был в добавленное время матча с "Ливерпулем". Форвард вышел один на один с вратарем хозяев поля Эллисоном, но не смог его переиграть.

"Бывают ситуации, когда у тебя нет времени на то, чтобы подумать. Ты принимаешь решение инстинктивно. Я почувствовал, что в том моменте защитник был позади меня, и побоялся, что он отберет мяч. К тому же, Эллисон хорошо сократил угол. На поле всегда можно совершить ошибку, если только ты не диванный критик.

Несмотря на поражение, мы смотрим вперед. У нас еще много игр в серии А и Лиге Европы. "Наполи" силен, а я нахожусь в отличной форме. Так что, я постараюсь отдать все, что смогу, команде", - приводит слова Милика "Polsat Sport".

"Наполи" проиграл в шестом матче группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпулю" со счетом 0:1 и не смог выйти в плей-офф турнира. Команда заняла третью строчку в своей группе и продолжит играть в Лиге Европы.