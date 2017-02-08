Аркадиуш Милик: "Наполи" может хорошо выступить в Лиге чемпионов"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик заявил, что его нынешний клуб способен хорошо выступить в Лиге чемпионов, в отличие от "Аякса", в котором он выступал в прошлом сезоне. В текущем сезоне 22-летний форвард провел за неаполитанцев всего 9 матчей из-за травмы и забил 7 мячей. 15 февраля "Наполи" встретится с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– У "Наполи" есть все, чтобы продолжать игру на высоком уровне в Лиге чемпионов, – цитирует Football Italia Милика. – В этом разница между "Наполи" и "Аяксом". В прошлом году у нас было много молодых и перспективных ребят, но не хватило опыта, который помогает достичь нужного результата.