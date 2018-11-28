Арьен Роббен: "Великие команды всегда поднимаются, и "Бавария" это сделала"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Бенфикой" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что мюнхенцы хотели реабилитироваться за ничью в минувшие выходные в чемпионате Германии.

- Мои голы были важны для команды, было приятно забить их, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - После горького разочарования в субботу мы хотели показать хорошую игру, в том числе для наших болельщиков. Великие команды всегда поднимаются, и мы это сделали. Мы демонстрировали хороший темп, реализовывали моменты, были компакты и действовали решительно. Конечно мы хотели бы сыграть на ноль, особенно это было важно Ману. Но 5:1 это уверенная победа. Это именно то, что нам нужно. Я рад за Нико. Он заслужил эту победу. Он работает изо всех сил. Мы каждый день работаем вместе, у нас хорошие отношения.