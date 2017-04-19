Арьен Роббен: "Судьи ошиблись не один раз, а множество – это позор"

Нападающий "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) назвал позором работу судейской бригады. На 84-й минуте был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а после арбитр засчитал два гола мадридцев, забитых из положения вне игры.

– Встречались такие команды – приятно посмотреть, – приводит Bild слова Роббена. – Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"