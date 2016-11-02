06:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арьен Роббен: "С такой игрой у "Баварии" будут проблемы в плей-офф Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1) подчеркнул, что до перерыва мюнхенцам не хватало скорости. Он отметил: команде необходимо прибавлять.

– Было тяжело, мы в первом тайме играли слишком медленно, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – Мы должны были лучше разыгрывать. Это была не лучшая игра в нашем исполнении, в футбольном плане мы должны продолжать учиться, потому что все еще делаем одни и те же ошибки. Мы квалифицировались, но если будем играть так же в 1/8, то у нас будут проблемы.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/11/stimmen-nach-dem-spiel-in-eindhoven

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