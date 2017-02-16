Арьен Роббен: "С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Арсеналом" (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что результат его одновременно и удивляет, и нет. По словам голландца, команда забила красивые голы.
– С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет, – цитирует Роббена Deutsche Welle. – Уже семь с половиной лет я вижу, насколько сильной может быть наша команда. Сегодня мы получили много пространства между линиями. Поэтому мы могли часто отдавать мяч Алькантаре. Во втором тайме забили очень красивые голы.
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Роббен, ты лучший! Еще один игрок, который незаслуженно не получил ЗМ!
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