Арьен Роббен: "С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Арсеналом"​ (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что результат его одновременно и удивляет, и нет. По словам голландца, команда забила красивые голы.



– С одной стороны результат меня удивляет, а с другой – нет, – цитирует Роббена Deutsche Welle. – Уже семь с половиной лет я вижу, насколько сильной может быть наша команда. Сегодня мы получили много пространства между линиями. Поэтому мы могли часто отдавать мяч Алькантаре. Во втором тайме забили очень красивые голы.