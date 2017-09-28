Арьен Роббен: "Поддержать Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не стал защищать главного тренера команды Карло Анчелотти после поражения от "ПСЖ" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что итальянский специалист может покинуть команду следующим летом.

– Поддержать Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос, – цитирует Football Italia Роббена. – Это было болезненное поражение. Состав на игру? Не буду говорить об этом. Слова будут лишними. Важно то, что мы одна команда. Нам нужно успокоиться. Любой, кто высказывает свое недовольство – не помогает команде.