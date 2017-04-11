19:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арьен Роббен: "Игры против "Реала" - это всегда нечто особенное"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что экс-хавбек мюнхенцев Тони Кроос здорово проявляет себя в мадридском клубе. Также голландец подчеркнул, что в удовольствием вспоминает период выступления за "Реал".

– Игры против "Реала" – это всегда нечто особенное, – цитирует клубная пресс-служба Роббена. – Я провел в "Королевском клубе" два потрясающих сезона, но сейчас все, что имеет значение – это выход в полуфинал. Кроос? Он является важным игроком для мадридцев и проявляет себя в команде очень хорошо.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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